Datafolha: Lula tem vantagem sobre Flávio no 1º turno em pesquisa espontânea

O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), postulante (EVARISTO SA/AFP)

Na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17), o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados no cenário estimulado. Eles contabilizam 39% e 36% das intenções, respectivamente. No cenário espontâneo, no entanto, há um outro contraste: Lula reúne 35% das intenções sobre 26% de Flávio. Uma diferença de 9%.

Em comparação ao último levantamento do instituto, da sexta-feira (11), ambos os candidatos apresentaram aumento. Naquela ocasião, Lula reunia 33% (agora 35%) das intenções ante as 25% (agora 26%) de Flávio. O escritor Augusto Cury (Avante) se manteve em ambas as espontâneas com 3% das intenções, seguido pelo nome Jair Bolsonaro (PL), com 3%. O ex-presidente não está na disputa.

Ronaldo Caiado (PSD) é outro nome lembrado e foi de 1% para 2%, inverso do que ocorreu com Renan Santos (Missão), que tinha 2% das intenções de voto e caiu para 1%. Romeu Zema (Novo) apareceu pela primeira vez na espontânea, com 1%, enquanto 2% deram outras respostas. Brancos e nulos contabilizam os mesmos 6%. Indecisos caíram de 23% para 21%.

A pesquisa espontânea ocorre quando o entrevistador pergunta em quem a pessoa votaria sem apresentar uma lista de nomes ou opções. O método é conhecido como "top of mind". Assim, ele precisa lembrar e citar o candidato por conta própria. Já na estimulada, o entrevistado escolhe considerando as opções apresentadas, ampliando o retrato das eleições.

Os números correspondem à pesquisa encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 15 e 16 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04029/2026.