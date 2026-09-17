Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44% no segundo turno

O cenário é considerado um empate técnico, dentro da margem de erro que neste levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), postulante (EVARISTO SA/AFP)

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostra as intenções de voto na disputa pela Presidência da República. No segundo turno, o presidente Lula (PT), candidato à reeleição, tem 46% contra 44% alcançados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

O cenário é considerado um empate técnico, dentro da margem de erro que neste levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na última pesquisa do instituto, os números eram os mesmos: Lula com 46% e Flávio, 44%.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 16 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-04029/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

