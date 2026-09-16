Trump acusa Brasil de "falhar" no combate ao PCC e Comando Vermelho

Segundo o presidente dos EUA, as duas facções teriam transformado o país em um centro relevante para o fluxo global de cocaína

Para o republicano, o governo brasileiro precisa adotar "medidas agressivas" para enfrentar e derrotar os grupos antes que eles ampliem sua atuação (Saul Loeb/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma cobrança direta ao governo brasileiro pelo combate ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV), ao mesmo tempo em que elogiou a atuação de outros países no enfrentamento ao narcotráfico. Em documento assinado pelo republicano, o Brasil aparece entre as nações citadas individualmente na avaliação da Casa Branca sobre o fluxo internacional de drogas.

No trecho dedicado ao país, Trump afirma que o governo brasileiro “falhou” no enfrentamento às duas facções, classificadas no documento norte-americano como organizações terroristas estrangeiras. Segundo o presidente dos EUA, PCC e CV teriam transformado o Brasil em um centro relevante para o fluxo global de cocaína.

“Enquanto muitos governos no Hemisfério Ocidental estão tomando medidas corajosas para reduzir o fluxo de drogas e erradicar cartéis, o governo do Brasil falhou em confrontar” as duas organizações, diz o documento.

Trump também sustenta que as facções representam uma ameaça crescente à segurança internacional e cobra uma reação mais dura de Brasília. Para o republicano, o governo brasileiro precisa adotar “medidas agressivas” para enfrentar e derrotar os grupos antes que eles ampliem sua atuação.

O tom adotado em relação ao Brasil contrasta com o tratamento dado a outros países mencionados no mesmo documento. Trump elogia o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pelos esforços contra o cultivo ilegal de papoula e pelo fortalecimento da integridade das cadeias de suprimentos. O norte-americano também manifesta interesse na continuidade da cooperação entre Washington e Nova Délhi na política de combate às drogas.

Na América Latina, o presidente dos EUA destaca o Peru e cita o compromisso da presidente Keiko Fujimori de trabalhar com Washington e outros aliados no enfrentamento a organizações criminosas e na redução do fluxo de cocaína destinado ao mercado norte-americano.

Argentina, Equador e El Salvador também recebem menções positivas. Trump classifica os três países como alguns dos principais aliados dos Estados Unidos no continente e elogia o que chama de “liderança, determinação e sucesso” no combate ao narcoterrorismo.

O documento ainda faz críticas à Nicarágua. Trump acusa o governo de Daniel Ortega e Rosario Murillo de não adotar medidas suficientes contra o tráfico de drogas e menciona suposta participação de integrantes do regime no comércio de entorpecentes.

Confira matéria no Correio Braziliense.