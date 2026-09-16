Flávio Bolsonaro desembarca no Recife e é recebido por Mendonça e Anderson Ferreira

Candidato à Presidência foi recebido no aeroporto por Mendonça Filho e Anderson Ferreira antes de seguir para compromissos políticos

Candidato à Presidência foi recebido no aeroporto por Mendonça Filho e Anderson Ferreira antes de seguir para compromissos políticos. (Reprodução de vídeo)

O presidenciável Flávio Bolsonaro desembarcou, na tarde desta quarta-feira (16), no Recife, capital pernambucana, para cumprir uma série de agendas de campanha. No aeroporto, o candidato à Presidência e sua comitiva foram recepcionados pelo candidato ao Senado Mendonça Filho e pelo presidente estadual do PL, Anderson Ferreira.

Do local, a liderança política e os aliados seguiram para a residência do deputado federal, onde participam de um almoço reservado antes do início dos compromissos oficiais.











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Agenda de Flávio Bolsonaro

Na capital pernambucana, o presidenciável participa de um encontro com pastores e lideranças religiosas, além de uma reunião com candidatos a deputado estadual e federal do PL.

Em seguida, por volta das 17h30, haverá uma caminhada, cuja concentração é no Marco Zero, em direção ao Cais da Alfândega, onde será realizado um comício. O ato finaliza a agenda do presidenciável na cidade.

Inicialmente, o município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, chegou a ser incluído na programação e seria a primeira parada do candidato do PL no estado, antes do deslocamento para o Recife.

A escolha da cidade teria um componente eleitoral, já que foi o único município pernambucano em que Jair Bolsonaro venceu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial de 2022. O compromisso no Agreste, no entanto, foi retirado da agenda.