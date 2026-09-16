Flávio Bolsonaro é recebido em almoço na casa de Mendonça Filho

Presidenciável será recepcionado no aeroporto pelo candidato ao Senado e pelo presidente do PL-PE, Anderson Ferreira. De lá, seguem para residência do deputado federal antes da agenda oficial

Partido Liberal (PL) (Foto.: Beto Barata/ PL)

O presidenciável Flávio Bolsonaro desembarca no Recife, nesta quarta-feira (16), e segue direto para um almoço que o deputado federal Mendonça Filho oferece a ele em sua residência. Lideranças da direita devem estar presentes, mas o encontro será reservado.



Mendonça, que concorre ao Senado com a missão de formar o palanque de Flávio em Pernambuco, receberá o candidato ao Planalto no aeroporto junto com o presidente do PL-PE, Anderson Ferreira. Os três seguem para o almoço antes do primeiro encontro da agenda oficial.



Às 15h, Flávio terá reunião com candidatos da direita no Espaço Califórnia, em Boa Viagem. De lá, o conjunto se dirige ao Recife Antigo, onde Flávio inicia caminhada partindo do Marco Zero em direção ao Cais da Alfândega, onde será realizado um comício. A concentração está prevista para as 17h30.