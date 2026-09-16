Flávio Bolsonaro desembarca no Recife para comício e reunião com pastores; CTTU altera trânsito

Na capital pernambucana, o presidenciável participa de um encontro com pastores e lideranças religiosas, além de uma reunião com candidatos a deputado estadual e federal do PL

Flávio Bolsonaro (PL) (Miguel Schincariol/AFP)

O senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), desembarca nesta quarta-feira (16) no Recife. Na capital pernambucana, o presidenciável participa de um encontro com pastores e lideranças religiosas, além de uma reunião com candidatos a deputado estadual e federal do PL.

Em seguida, por volta das 17h30, haverá uma caminhada, cuja concentração é no Marco Zero, em direção ao Cais da Alfândega, onde será realizado um comício. O ato finaliza a agenda do presidenciável na cidade.

Inicialmente, o município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, chegou a ser incluído na programação e seria a primeira parada do candidato do PL no estado, antes do deslocamento para o Recife. A escolha da cidade teria um componente eleitoral, já que foi o único município pernambucano em que Jair Bolsonaro venceu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial de 2022. O compromisso no Agreste, no entanto, foi retirado da agenda.

Mudança no trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema especial de trânsito para a agenda de Flávio Bolsonaro no Bairro do Recife. O esquema abrange também as pontes de acesso e saída do local do evento.

Conforme a CTTU, a Ponte 12 de Setembro (Ponte Giratória), posteriormente, as pontes Maurício de Nassau e Ponte do Limoeiro poderão ser interditadas a depender da movimentação do público, que será pela Avenida Rio Branco, com chegada no Cais da Alfândega.

Além disso, a Ponte Buarque de Macedo deverá permanecer livre para saída dos condutores, contudo, pode também ser interditada a depender do quantitativo de participantes.

A Autarquia recomenda que os condutores que desejam sair do Bairro do Recife acessem a Avenida Martins de Barros, pela Ponte Buarque de Macedo, ou sigam para a Avenida Governador Agamenon Magalhães, pela Ponte do Limoeiro e Avenida Norte. A previsão é de que a mobilidade no local seja normalizada a partir da dispersão do público, estimada para às 20h.