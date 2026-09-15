Guimarães pede "transparência" e quebra de sigilo em julgamento do STF

Ministro da Secretaria de Relações Institucionais de Lula comentou julgamento no Supremo sobre possível abertura de inquérito contra Alexandre de Moraes

Guimarães diz que transparência no caso Master pode influenciar nas eleições (Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O ministro José Guimarães, titular da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, pediu nesta terça-feira (15) transparência nas ações do Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração do ministro responsável pela articulação política do governo Lula ocorreu em conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto, enquanto ministros da Suprema Corte julgavam a possível abertura de inquérito contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

"Que o Supremo faça aquilo que a sociedade brasileira espera: transparência e suspensão de qualquer sigilo. O mundo democrático precisa disso", afirmou Guimarães.

De olho no impacto eleitoral da decisão do Supremo, o ministro também considerou que a derrubada de quaisquer sigilos nas investigações sobre envolvimento de políticos e magistrados no caso de fraudes do Banco Master terá o objetivo de orientar o voto dos eleitores.

"Vamos aguardar para que a sociedade brasileira, ao decidir a eleição, tenha consciência do conteúdo e das vinculações que cada candidato teve com o maior escândalo de corrupção, que foi o escândalo do Banco Master", completou Guimarães.

Silêncio e ataques a Flávio



O julgamento de uma possível abertura de inquérito contra o ministro do STF Alexandre de Moraes por suposto envolvimento com o então sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro, não tem sido comentado publicamente por integrantes da campanha à reeleição de Lula.

Guimarães, ao pedir transparência e quebra de sigilo no STF, repetiu o posicionamento de Lula sobre o caso. Já no âmbito do PT, legenda que integra a coordenação da campanha do presidente, a estratégia é atrelar escândalos do Banco Master ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.

Secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, publicou no X com críticas a Flávio Bolsonaro.