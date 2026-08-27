Em vídeo, Flávio Bolsonaro declara apoio à candidatura de Eduardo Cunha

Outros vídeos publicados por Cunha também mostram figuras políticas e religiosas o endossando, como o deputado Marco Feliciano (PL-SP) e o pastor evangélico Valdemiro Santiago

"Foi aquele que abriu os olhos da população brasileira e derrubou a Dilma", diz o senador (Reprodução/Instagram)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) gravou um vídeo de apoio à candidatura de Eduardo Cunha (Republicanos) à Câmara. Na peça, Flávio afirma que Cunha é uma "pessoa que tem um papel importante na história do País". Cunha foi deputado federal por quatro mandatos pelo Rio de Janeiro, mas mudou seu domicílio eleitoral para se lançar em Minas nas eleições deste ano.

"Foi aquele que abriu os olhos da população brasileira e derrubou a Dilma, talvez a pior presidente que este País tenha tido e, graças a Deus, o Brasil reagiu a tempo. O Eduardo é candidato a deputado federal", declarou Flávio, em vídeo publicado por Cunha nas redes sociais.

Eduardo Cunha afirmou apoiar Flávio à Presidência, apesar da neutralidade do Republicanos em âmbito nacional. O ex-deputado também tem usado em suas redes imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradecendo a ele pela participação no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Outros vídeos publicados por Cunha também mostram figuras políticas e religiosas o endossando, como o deputado Marco Feliciano (PL-SP) e o pastor evangélico Valdemiro Santiago.