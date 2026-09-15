Gilmar Mendes e André Mendonça protagonizam bate-boca: "Não aponte o dedo para mim"

Mendes alegou haver um caráter eleitoral nos vazamentos de partes das investigações e na condução de Mendonça como relator

Ministros do STF, André Mendonça e Gilmar Mendes (Fotos: Alejandro Zambrana/STF e Rosinei Coutinho/STF)

Mais uma discussão marcou, nesta terça-feira (15), a sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da análise da abertura ou não de inquérito contra o ministro Alexandre de Moraes. Pouco antes do intervalo, Gilmar Mendes e André Mendonça protagonizaram um bate-boca.

Mendes alegou haver um caráter eleitoral nos vazamentos de teor das investigações ocorridos nas últimas semanas. Confira:

Gilmar: “É evidente — e até as pedras sabem — que há um inequívoco viés político-eleitoral na forma como o tema foi conduzido nos autos”.

Mendonça: “Vossa Excelência está sendo leviano, ministro! Leviano! Leviano! Leviano!”



Gilmar: “Vossa Excelência não tem a palavra! Vamos aguardar, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência não tem a palavra. Vossa Excelência vai escutar com tranquilidade. Evidente condução político-eleitoral! Escolha do 7 de Setembro, atalho e pichulecos! Isto não se faz! Pessoas decentes não fazem isso!”

Mendonça: “Não aponte o dedo para mim, ministro Gilmar. Não aponte o dedo. Não tá falando com qualquer um. Respeite este Tribunal.”

Gilmar: “Quem não se dá ao respeito não merece respeito.”

