Flávio ironiza sobre pedido de recursos a Vorcaro: "meu papel em Dark Horse era emprestar minha carinha"
Questionado sobre as novas revelações de repasses do ex-banqueiro, Flávio se negou novamente a prestar esclarecimentos
Publicado: 01/09/2026 às 16:15
Flávio Bolsonaro (SERGIO LIMA / AFP)
O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, voltou nesta terça-feira (1º) a negar-se a dar informações sobre um outro repasse do banqueiro Daniel Vorcaro ao filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, sua função foi apenas de captar recursos e ceder o direito de sua imagem.
"Eu sou o Flávio, mas meu papel é emprestar essa carinha aqui, ó para uma autorização para usar a minha imagem. Eu vou captar investimentos, foi o que eu fiz", declarou a jornalistas, após presidir sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Ele reafirmou que cabe à produtora prestar esclarecimentos sobre os recursos recebidos: "Essas questões técnicas, desculpa, tem que perguntar para a produtora, não tenho condição de falar".
Reportagem da piauí mostrou que um relatório inédito do Coaf desmente Flávio sobre o financiamento do "Dark Horse". Apesar de o senador afirmar que os pagamentos do banqueiro Daniel Vorcaro cessaram em maio de 2025, um repasse de US$ 1,6 milhão foi feito em setembro daquele ano, elevando o total de US$ 10,6 milhões para US$ 12,3 milhões, com evidências de um possível pagamento adicional em outubro.
Debates
O filho "Zero Um" de Jair Bolsonaro reafirmou ainda que só irá aos debates presidenciais que contarem com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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