Supremo tem sessão inédita em 135 anos de fundação

Ministros analisam nesta terça (15) conversas entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes. É a primeira vez que um relatório com menção a um ministro do STF é apreciado na Corte

Plenário do STF (Rosinei Coutinho/STF)

A sessão que será realizada nesta terça-feira (15) será inédita em 135 anos do Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros do STF vão avaliar as conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro e decidir se autorizam ou não a abertura de investigação contra Moraes.

É a primeira vez que um relatório com menção a um ministro do Supremo será discutido na Corte. A sessão será presidida pelo presidente do STF, Edson Fachin, que também é o relator do processo, a partir das 10h com transmissão ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do Supremo no YouTube.

"Nós temos uma situação inédita no Supremo Tribunal Federal, nos seus mais de 135 anos de história, que é um plenário deliberar em torno de se autorizará ou não que se investigue um dos seus próprios magistrados", afirmou o professor de Direito Constitucional da UFF, Gustavo Sampaio, em entrevista à CNN Brasil.

O relatório da Polícia Federal que será avaliado pelos ministros tem 218 páginas. Segundo o documento, foram encontradas 52 mensagens de Vorcaro para Moraes entre 28 de outubro e 17 de novembro de 2025, dia em que o dono do Master foi preso pela primeira vez. Nas conversas, Vorcaro solicita orientação jurídica e pede ajuda a Moraes para se blindar das investigações.

