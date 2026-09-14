João Campos acusa Jair Bolsonaro de tirar Transnordestina de PE e promete retomá-la com Lula

Em dezembro de 2022, um aditivo ao contrato da Transnordestina Logística excluiu da concessão o trecho Salgueiro-Suape, em Pernambuco, que retornou à responsabilidade do governo federal

Imagem ilustra João Campos (à esquerda) e Jair Bolsonaro (à direita) (Edson Holando | Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) acusou nesta segunda-feira (14), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de retirar o trecho pernambucano da Transnordestina da concessão federal e dar um "golpe em Pernambuco". O ex-prefeito do Recife prometeu, caso seja eleito, pedir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que transfira ao Estado a responsabilidade pela obra e afirmou que pretende inaugurá-la em quatro anos.

"No dia 28 de dezembro (de 2022), o ex-presidente Jair Bolsonaro tirou a Transnordestina de Pernambuco da concessão. Então, literalmente, no apagar das luzes, ele tirou a Transnordestina de Pernambuco, dando esse golpe em Pernambuco", declarou João durante sabatina do NE1, da TV Globo.

Em dezembro de 2022, um aditivo ao contrato da Transnordestina Logística excluiu da concessão o trecho Salgueiro-Suape, em Pernambuco, que retornou à responsabilidade do governo federal.

João afirmou que Lula se comprometeu a executar o ramal, mas acusou o governo de Raquel Lyra (PSD) de não assumir o protagonismo necessário para tirar a obra do papel.

"O presidente Lula voltou e garantiu que ia fazer, mas falta o Estado chamar para si. Eu não vou ficar dizendo de quem é a culpa. Como governador, eu quero assumir porque, se é importante para Pernambuco, eu vou fazer", disse.

O candidato declarou que pretende solicitar formalmente a Lula a transferência da responsabilidade pelo trecho. Segundo João, as obras seriam iniciadas simultaneamente a partir do Porto de Suape, no litoral, e do Sertão pernambucano.

"Como governador, pedirei ao presidente Lula que passe a Transnordestina para Pernambuco, porque nós vamos fazer a obra sair do papel para que, em quatro anos, ela seja inaugurada", afirmou.