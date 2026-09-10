Justiça Eleitoral multa Renan Hallais em R$ 10 mil por chamar Eduardo Campos de "ladrão"

Ação é da Coligação Frente Popular de Pernambuco, que apoia João Campos (PSB), filho do ex-governador Eduardo Campos. Justiça aplicou multa referente a um vídeo em que Renan Hallais se refere Eduardo como "só mais um ladrão"

Renan Hallais, candidato ao governo de Pernambuco (Foto: Reprodução/Instagram @renanhallaispe)

A Justiça Eleitoral multou o candidato ao Governo de Pernambuco Renan Hallais (Missão) em R$ 10 mil após ele chamar o ex-governador Eduardo Campos de “ladrão” em um vídeo postado nas redes sociais.

A decisão é da terça-feira (8) e refere-se a um vídeo de Renan, gravado no Parque Governador Eduardo Campos, na Zona Sul do Recife, no qual ele compara o batismo de obras públicas com nomes de políticos à atitude de facções criminosas que "marcam território" e chama Eduardo Campos de "só mais um ladrão".

A ação é movida pela Coligação Frente Popular de Pernambuco, encabeçada por João Campos (PSB), candidato ao governo do estado e filho de Eduardo.

O argumento da Frente Popular é que a fala de Hallais atingiu a honra, a imagem e a memória de Eduardo Campos, que morreu em um acidente aéreo em 2014.

O Parque Governador Eduardo Campos foi inaugurado por João Campos, em abril de 2026, quando João era prefeito do Recife.

Decisão

Na decisão, o Desembargador Eleitoral Paulo Augusto de Freitas Oliveira, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), entendeu que criticar a nomenclatura de obras públicas é parte do debate democrático, mas apontar crime sem prova/condenação e associar adversários a facções excede a liberdade de expressão.

O magistrado determinou, ainda, que o vídeo seja removido das redes sociais, sob pena de multa diária/por descumprimento de mais R$ 10 mil, que será aplicada a Renan Hallais e ao Partido Missão caso republiquem, impulsionem ou veiculem o vídeo novamente.

Além disso, caso a plataforma Meta/Facebook descumpra a ordem específica de manter o vídeo indisponível ou de preservar seus registros e logs, também será multada em R$ 10 mil.

O Partido Missão e a rede social figuraram no processo para cumprimento das ordens inibitórias e de remoção, mas foram isentos de condenação direta pela veiculação.

O que diz Renan Hallais

Em nota, o candidato Renan Hallais afirmou que irá recorrer da decisão e que, se a sanção for mantida, pagará a multa “sem peso na consciência”. Ele declarou ainda que não altera o teor das declarações do vídeo e reafirmou as críticas ao grupo político adversário.

“Eduardo Campos morreu como um ladrão, João Campos será sempre o filho do ladrão [...]. Não é só o caso do PSB; diversas prefeituras fazem isso. Tática que também é utilizada por facções criminosas, que picham os muros para mandar um recado para aquela região de quem é que manda”, diz trecho da nota.

O candidato afirmou também que, se eleito governador, alterará a denominação de equipamentos públicos no estado: “Eu, sendo governador, vou revogar todos os nomes de praças, hospitais ou instituições que levam nomes de corruptos e ladrões, como o pai de João Campos.”



