Lula: "O povo brasileiro precisa de explicações e medidas imediatas"

Presidente se pronunciou em post nas redes sociais e ressaltou que "é urgente a quebra completa do sigilo das investigações de todos os envolvidos no caso Master"

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (EVARISTO SA / AFP)

Diante da escalada da crise no Supremo Tribunal Federal (STF) com o afastamento e reintegração ao cargo do diretor-geral Andrei Rodrigues, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se pronunciou nesta quarta-feira (9). Segundo o mandatário, “o povo brasileiro precisa de explicações e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional que tomou conta do Poder Judiciário”.

Em postagem nas redes sociais, Lula ressaltou que o país está “diante da gravidade do maior crime financeiro da história”. “Se faz necessário mais transparência e não vazamentos seletivos que impactam a disputa eleitoral”, afirmou.

“A divulgação da verdade, como aconteceu na Operação Spoofing, conduzida pelo então ministro Lewandowski, é um exemplo a ser seguido. Por isso, é urgente a quebra completa do sigilo das investigações de todos os envolvidos no caso Master, seja quem for, doa a quem doer. O Brasil precisa saber a verdade”, encerrou na postagem.

