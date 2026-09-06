"Defender a independência é defender a democracia", diz Lula em pronunciamento

Na noite deste domingo (6), o presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional fazendo alusão ao 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil

'Voto definirá se teremos um Brasil que se apequena para outros países', diz Lula. (Foto: Ricardo Stuckert.)

Na noite deste domingo (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento em rede nacional por ocasião do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. Em sua fala, que durou cerca de três minutos e 40 segundos, o petista afirmou que "defender a independência do Brasil é defender nossa soberania e nossa democracia".

No começo de sua fala, o petista citou figuras históricas que lutaram por causas sociais, como Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira; Maria Quitéria, militar baiana que lutou na Guerra da Independência do Brasil; e Maria Felipa e Joana Angélica, heroínas do 2 de Julho na Bahia, Data Magna do estado.







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"Nossa riqueza deve servir ao futuro do povo", destaca Lula

O mandatário destacou as recursos naturais do país, lembrando que o território brasileiro possui a segunda maior reserva de terras raras do planeta e a maior fonte de água doce mundial.

"Nossa riqueza deve servir ao futuro do povo brasileiro. Foi aprovado no Congresso Nacional o marco legal que permitirá ao Brasil transformar as enormes reservas de minerais críticos e terras raras em desenvolvimento e riqueza para o nosso povo. Recursos naturais que, da mesma forma que o nosso petróleo, devem ser usados para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e geração de empregos de qualidade no Brasil", declarou o chefe do Executivo.

"Não somos colônia", diz Lula ao citar medidas dos EUA

O presidente ainda afirmou que o país não pode "baixar a cabeça diante de potências estrangeiras que querem transformar o Brasil novamente em colônia", em referência ao tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos, que aplica sobretaxas, que podem chegar a 37,5% em casos cumulativos, a produtos brasileiros.

"O Brasil trabalha pela paz mundial e pela harmonia entre as nações. Defendemos o livre comércio. Nenhum governante estrangeiro tem o direito de dizer de quem podemos comprar e para quem podemos vender", completou Lula.