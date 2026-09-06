Lula associa 7/9 à defesa de soberania antes de fala em rádio e TV

Presidente publicou nas redes sociais neste domingo (6), véspera do dia de celebração de independência brasileira

O recado, publicado nas redes sociais do presidente, foi feito horas antes do petista publicar discurso de rádio e TV em alusão ao dia da independência. Previsto para as 20h30 deste domingo, o pronunciamento oficial do presidente terá 3 minutos e 43 segundos de duração. (Reprodução de vídeo.)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, relacionou neste domingo (6) a celebração do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, com as eleições presidenciais de outubro e a bandeira da soberania nacional.

"Amanhã é dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Um dia fundamental para a gente lembrar que esse ano o seu voto define se teremos um Brasil que se levanta para proteger a nação ou um país que se apequena para outros países", escreveu Lula, em seu perfil no X.

Logo mais, às 20h30, farei um pronunciamento à nação. O 7 de Setembro é uma data para reafirmarmos a nossa soberania e celebrarmos a independência do Brasil. pic.twitter.com/37qmVepeIV — Lula (@LulaOficial) September 6, 2026

O recado, publicado nas redes sociais do presidente, foi feito horas antes de o petista publicar discurso de rádio e TV em alusão ao dia da independência. Previsto para às 20h30 deste domingo, o pronunciamento oficial do presidente terá 3 minutos e 43 segundos de duração.

Amanhã é dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Um dia fundamental para a gente lembrar que esse ano o seu voto define se teremos um Brasil que se levanta para proteger a nação ou um país que se apequena para outros países. pic.twitter.com/sI6NW7eubq — Lula (@LulaOficial) September 6, 2026

A publicação na rede social do presidente foi acompanhada de um vídeo da sua propaganda eleitoral que mostra imagens do presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, comentando sobretaxas colocadas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras ao país norte-americano.

Com informações do Correio Braziliense.