André Mendonça grava vídeo para agradecer "preces a Deus" de apoiadores

André Mendonça publicou vídeo nesta sexta-feira (4) (Reprodução/Redes sociais)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça publicou vídeo nesta sexta-feira (4) para agradecer o apoio recebido de parte da sociedade.

"Meus irmãos e minhas irmãs, minha palavra se dirige a vocês essencialmente para agradecer as mensagens de oração e de carinho. Estejam certos que suas preces a Deus têm sido fundamentais para me sustentar e sustentar a minha família. Eu louvo a Deus por sua vida, grato pela generosidade e solidariedade que tenho recebido. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe o nosso País", diz.

Na noite do dia anterior, o ministro Alexandre de Moraes, com quem Mendonça trava disputa interna, abriu uma investigação contra ele no âmbito do inquérito das fake news.

Contudo, o presidente da Corte, Edson Fachin, avocou para si a relatoria do procedimento, aberto em resposta à decisão de Mendonça de retirar o sigilo de relatório da Polícia federal que detalhou a relação próxima entre a família de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, acusado de fraude de R$ 12 bilhões contra o sistema financeiro nacional.

O documento mostra que o próprio Moraes editou minuta de contrato de R$ 129 milhões entre o escritório de sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master. Revela ainda que Vorcaro perguntou ao ministro se deveria fugir do País na antevéspera de sua prisão e pediu ajuda junto ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A banca da família de Moraes recebeu um avião e um helicóptero como pagamento por um contrato de R$ 50 milhões com empresa do banqueiro, que ainda emitiu cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para os filhos do casal.