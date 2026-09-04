Crise no STF: Fachin vai analisar acusação de Moraes contra Mendonça

Alexandre de Moraes acusa André Mendonça de crimes de abuso de autoridade e improbidade administrativa na condução das análises de duas operações

Ministros do STF, André Mendonça e Alexandre de Moraes (Antonio Augusto/STF)

A acusação e o pedido de investigação realizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, contra o colega André Mendonça, relator do caso Master no Supremo, abriram uma crise sem precedentes na mais alta corte de Justiça do país. Nesta sexta-feira (4), o presidente do STF, Edson Fachin, determinou que esta investigação seja retirada do inquérito das fake news e passe a tramitar separadamente sob a análise da presidência da Corte.

O inquérito das fake news está sob a relatoria de Moraes e apura ofensas, notícias falsas e denúncias caluniosas que possam atingir o STF, ministros ou familiares deles. Com a determinação de Fachin, a investigação solicitada por Moraes deixa o inquérito relatado por ele.

Na acusação, Moraes afirmou ter “fortes indícios” de que Mendonça teria cometido abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade ao conduzir a relatoria das operações Sem Desconto e Compliance Zero, que apuram, respectivamente, a fraude do INSS e o Caso Master.

O pedido foi uma reação de Moraes à decisão de Mendonça de retirar o sigilo do relatório da Polícia Federal que contém citação ao próprio Moraes em diálogos do banqueiro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

