Caiado diz que não existe processo em aberto em relação a delação de Vorcaro que citaria Kassab

Candidato a presidente da República pelo PSD, Ronaldo Caiado (Reprodução/YouTube/Band)

O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, disse nesta sexta-feira (4) que não existe nenhum processo em aberto em relação à suposta propina que teria sido articulada com o seu vice na chapa, Gilberto Kassab, e entregue por Daniel Vorcaro para às campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2022.

Em coletiva de imprensa, o candidato voltou a afirmar que tanto Tarcísio quanto Kassab desmentiram o caso e que cabe à quem alegou isso provar. "Não existe nenhuma correlação, nenhum processo aberto em relação ao fato. Está tudo declarado por ele. Cabe às pessoas que alegaram isso terem prova", disse, ao ser questionado sobre o caso.

Segundo o blog de Fábio Serapião, do UOL, a informação da suposta propina foi relatada por Vorcaro em uma proposta de delação. De acordo com Vorcaro, a ideia era manter o Credcesta no governo paulista. Kassab disse refutar o relato e que nunca tratou de doações com Vorcaro ou Augusto Lima, nem discutiu o Credcesta ou recebeu valores dos envolvidos.

O presidenciável também elogiou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça pela revelação de mensagens que teriam sido trocadas pelo ministro Alexandre de Moraes com Vorcaro.

"Eu quero parabenizar a iniciativa do ministro André Mendonça em ter colocado isto à tona (Caso Master) para que as pessoas saibam quem é que é merecedor do voto agora no dia quatro", disse. "Há mais de três semanas eu tenho solicitado que realmente os ministros do Supremo quebrem o sigilo de todas operações que hoje estão lá sob sigilo", afirmou.

Ao ser questionado sobre um possível envolvimento seu no Caso Master, o candidato afirmou que é um homem de "mãos limpas". "Esse assunto não atinge a mim porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma ética, uma moral", disse. A declaração foi feita em coletiva de imprensa após o candidato ter feito uma visita ao Google, em São Paulo, nesta sexta-feira (4).