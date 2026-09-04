Ministério da Saúde envia à PF relatório sobre irregularidades em hospital ligado ao marido da vice-governadora

Auditoria apontou que o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cujo sócio é Jorge Branco Neto, marido de Priscila, foi cenário de procedimentos forjados, pagamentos indevidos e um prejuízo de quase R$ 1 milhão aos cofres públicos

Hospital é situado em Garanhuns, no Agreste (Foto: Reprodução/Google Street View)

O Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), ligado ao Ministério da Saúde, remeteu à Polícia Federal (PF) o relatório com irregularidades identificadas em um hospital do qual o marido da vice-governadora Priscila Krause (PSD) é sócio. A unidade é localizada em Garanhuns, no Agreste.

O documento, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, foi encaminhado à PF pelo diretor do DenaSUS, Rafael Bruxelas Parra, em 27 de agosto.

A auditoria apontou que o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cujo sócio é Jorge Branco Neto, marido de Priscila, foi cenário de procedimentos forjados, pagamentos indevidos e um prejuízo de quase R$ 1 milhão aos cofres públicos, além de suposto direcionamento na contratação pela atual gestão.

O documento analisou a aplicação de R$ 55,8 milhões em recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) entre janeiro de 2023 e julho de 2025 para a prestação de serviços de média e alta complexidade na unidade hospitalar.

Irregularidades

O DenaSUS apontou que, no setor de oncologia, das 60 autorizações de internação analisadas, 33 apresentaram cobranças incompatíveis com as informações registradas nos prontuários. Os auditores também encontraram inconsistências em 113 autorizações referentes a procedimentos sequenciais.

Na hemodiálise, os auditores questionaram a documentação de 90 sessões sem registros considerados suficientes para comprovar a execução desses atendimentos.

Na UTI, a auditoria identificou uma quantidade inferior de leitos cadastrados pela unidade de saúde. Segundo a Casa de Saúde, o local conta com 31 leitos de UTI adulta, sendo 11 destinados ao SUS. Contudo, a auditoria afirma que há apenas oito leitos de UTI adulta e 10 destinados a casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Entre as outras irregularidades averiguadas está o formato de contratação adotado pela gestão estadual. Além do uso de Termos de Credenciamento continuados e sem prazo definido ou plano de trabalho com metas qualitativas e quantitativas claras, o que descumpriria as diretrizes da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) e a legislação de licitações.

Impeachment

Com a repercussão do caso, Priscila Krause foi alvo de um pedido de impeachment em 19 de agosto. A solicitação foi feita por três deputados estaduais da oposição do governo e ainda aguarda análise do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Alvaro Porto (MDB).

O que dizem o hospital e a vice governadora

A equipe de reportagem procurou o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que afirmou que não se posicionará sobre o caso. A vice-governadora Priscila Krause (PSD) também foi procurada e ainda não se manifestou.

À época do pedido do impeachment, o Governo de Pernambuco afirmou que as acusações não correspondiam aos fatos e que o pedido protocolado por três deputados de oposição na Assembleia Legislativa tinham caráter político-eleitoral.

A gestão também disse que a vice-governadora Priscila Krause não integra o quadro societário da Casa de Saúde, que presta serviços complementares ao estado há 55 anos, ao longo de 16 governadores.

"A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) recebeu o relatório final do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS) relacionado a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, e segue com os encaminhamentos dentro da norma jurídica, da mesma forma que realiza para qualquer outro prestador da secretaria", diz trecho da nota.

Confira o posicionamento na íntegra:

"O Governo de Pernambuco afirma que as acusações não correspondem aos fatos e que o pedido protocolado por três deputados de oposição na Assembleia Legislativa tem caráter político-eleitoral. O Governo ainda esclarece que a vice-governadora Priscila Krause não integra o quadro societário da Casa de Saúde, que presta serviços complementares ao estado há 55 anos, ao longo de 16 governadores.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) recebeu o relatório final do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS) relacionado a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, e segue com os encaminhamentos dentro da norma jurídica da mesma forma que realiza para qualquer outro prestador da secretaria.

O relatório apontou inconsistências documentais correspondentes a 1,4% do montante analisado. Sendo certo que, das cerca de 150 mil sessões de hemodiálise analisadas uma a uma, o parecer contesta a documentação de apenas 90, o equivalente a 0,06% do total.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) já analisou o caso, ainda em 2024, afastando a hipótese das irregularidades alegadas: 'os fatos não indicam a concretização das referidas hipóteses de vedação à contratação'.

Segundo o mesmo parecer, as contratações questionadas pela Alepe 'não se tratam de novidades, já tendo sido realizadas, por mais de uma vez, entre o Estado e a Casa de Saúde, inclusive durante o mandato de outra gestão, nos quais foram envolvidas cifras similares às contestadas'.

O Governo de Pernambuco reafirma seu compromisso com a transparência e seguirá prestando todos os esclarecimentos necessários".