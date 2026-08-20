Raquel reage a pedido de impeachment de Priscila e fala em tentativa de "ganhar no tapetão"

Raquel Lyra também associou o episódio a atos de violência e ataques contra mulheres e disse que pretende responder às críticas com ações do governo

"Para aqueles que vêm com mentira, com gestos de violência, contra a mulher, a gente vai com trabalho e com amor", discursou Raquel em ato de campanha no Recife (Foto: Janaína Pepeu)

Durante ato de campanha nesta quinta-feira (20) no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, a governadora candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) reagiu ao pedido de impeachment apresentado contra a vice-governadora Priscila Krause (PSD) e afirmou, sem citar nomes, que os adversários não deveriam tentar alterar, por outros meios, o resultado das urnas. Raquel classificou o movimento como uma tentativa de “ganhar no tapetão” e disse que o confronto político deve ocorrer nas eleições.

“Tem gente que fala de democracia, mas quer ganhar no tapetão. A gente se encontra na urna. A vontade livre do povo vai se manifestar”, afirmou a governadora durante discurso. Na sequência, Raquel também associou o episódio a atos de violência e ataques contra mulheres e disse que pretende responder às críticas com ações do governo.

“Para aqueles que vêm com mentira, com gestos de violência, contra a mulher, a gente vai com trabalho e com amor. Para cada ato de violência, uma entrega do governo de Pernambuco. Para cada ato de ódio, a gente vem com amor no coração”, declarou.

No discurso, Raquel afirmou que sua gestão tem como missão “unir Pernambuco” e disse que não pretende se deixar desviar dos objetivos do governo. “E para quem quer me atrapalhar, me deixa fazer que eu sei trabalhar”, afirmou. A governadora também convocou aliados e apoiadores a manterem o foco na campanha eleitoral e na defesa de sua gestão.

Ação contra a vice-governadora

O pedido de impeachment contra Priscila Krause foi protocolado por deputados estaduais e tem como alvo a atuação da vice-governadora. A iniciativa abriu uma nova frente de tensão política em Pernambuco em meio à disputa eleitoral deste ano.

Assinado pelos deputados estaduais Rodrigo Farias, Romero Albuquerque e Sileno Guedes, todos do PSB, o documento aponta possíveis crimes de responsabilidade, atos lesivos ao patrimônio público e supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos em relação à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro LTDA, unidade que, segundo os parlamentares, tem como principal sócio e administrador Jorge Branco, marido de Priscila Krause.

Em nota, o Governo de Pernambuco apontou que "as acusações não correspondem aos fatos e que o pedido protocolado por três deputados de oposição na Assembleia Legislativa tem caráter político-eleitoral". A gestão pontuou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) já analisou o caso, ainda em 2024, afastando a hipótese das irregularidades alegadas.