Lula: "é preciso vencer batalha contra quem se opõe a mais um dia de descanso aos trabalhadores"
Lula citou a aprovação da MP que acabou com a taxa das blusinhas, da política de minerais críticos e do Redata como vitórias do governo nesta semana
Publicado: 04/09/2026 às 11:29
O presidente citou o MP do fim da taxa das blusinhas, como "uma das vitórias importantes desta semana" (Ricardo Stuckert/PR)
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (4) em publicação no X, que o governo conseguiu aprovar no Congresso três dos cinco projetos prioritários para esta semana. Disse que a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 representa "o próximo passo" e que é preciso "vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros".
Lula citou a aprovação da medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas, da política de minerais críticos e do Redata (regime de desonerações para data centers) como vitórias do governo nesta semana.
Em especial sobre a MP do fim da taxa das blusinhas, disse que foi "uma das vitórias importantes desta semana".
"Agora, o próximo passo é a aprovação efetiva do fim da Escala 6x1 e da PEC da Segurança Pública. Seguimos mobilizados, em especial em torno do fim da Escala 6x1, que ainda precisa vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros", declarou Lula.
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