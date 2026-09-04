Flávio Dino: "STF é maior do que qualquer um que o integra"

Sem fazer referência direta ao embate travado entre Moraes e Mendonça, Dino destacou que já enfrentou em 37 anos de vida pública diferentes tipos de crises

"Um País sem instituições jurídicas sólidas é o sonho dos criminosos e abusadores de todos os feitios", declarou Dino, citando Cícero (Gustavo Moreno / STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino usou as redes sociais para falar sobre a crise que assola a instituição, afirmando que a Corte "é maior do que qualquer um que o integra" e que "lealdade institucional exige enfrentar os problemas reais".

Sem fazer referência direta ao embate travado entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, Dino destacou que já enfrentou em 37 anos de vida pública diferentes tipos de crises, como a covid-19 e a saída para essas crises pode ser encontrada nas consultas 'aos clássicos', citando Cícero para dizer: "Um País sem instituições jurídicas sólidas é o sonho dos criminosos e abusadores de todos os feitios."

Outro elemento citado pelo ministro é "a escuta", ouvir todos os lados. "Deus, antes de julgar Adão e Eva, ou Caim, OUVIU", disse ele no post. E destacou que é preciso também avaliar "o tempo oportuno".

"O STF é maior do que qualquer um que o integra, por isso a LEALDADE INSTITUCIONAL exige enfrentar os problemas reais com o devido processo legal e no tempo certo. Ética da convicção e ética da responsabilidade, como nos ensinou Weber", finaliza o post no Instagram.

