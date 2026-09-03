Mendonça diz que deixará sociedade no instituto que sediou encontro com Vorcaro

Ministro André Mendonça, do STF, encontrou pessoalmente com Daniel Vorcaro na sede do Instituto Inter, em São Paulo, no início de 2025

Ministro do STF, André Mendonça (Carlos Moura/SCO/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou nesta quinta-feira (3), que vai deixar a sociedade no Instituto Iter, instituição de ensino privada que oferece cursos de capacitação e pós-graduação executiva.

Em nota, Mendonça afirma que nunca recebeu lucros advindos do instituto que ajudou a fundar, em novembro de 2023, quase dois anos após ele ter tomado posse como ministro da mais alta Corte de justiça do país.

Mendonça disse que cederá suas cotas, bem como as de sua esposa, Janei Mendonça, de maneira que eventuais valores decorrentes da participação do casal na empresa sejam destinadas para fins sociais e educacionais.

Ainda segundo Mendonça, o Iter será transformado em entidade sem fins lucrativos, “reforçando sua vocação exclusivamente educacional e social”, à qual “o ministro permanecerá prestando serviços exclusivamente acadêmicos, na qualidade de professor”. No site do Iter, Mendonça é apontado como professor do curso Arte e a Ciência da Oratória.

De acordo com o ministro, a decisão de transformar o Iter em entidade sem fins lucrativos foi tomada em conjunto com o presidente do instituto, Victor Godoy Veiga. Mendonça e Veiga foram ministros de Estado durante o governo de Jair Bolsonaro.

O atual ministro do STF comandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública entre abril de 2020 e março de 2021. Veiga chefiou o Ministério da Educação de março a 2022 e janeiro 2023.

Relação com Vorcaro

De acordo com a newsletter Noites Húngaras, do jornalista Paulo Motoryn, no Substack, Mendonça recebeu pessoalmente o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na sede do Instituto Inter no início de 2025. Nesta quarta (2), o ministro confirmou à Coluna do Estadão que se encontrou com o banqueiro.

Segundo Mendonça informou ao veículo, o encontro durou entre 20 e 30 minutos. Ainda conforme o ministro, durante a conversa não foi tratado nenhum assunto relativo ao Master.

Contratos com o governo

A Revista Fórum noticiou, na manhã desta quinta, em seu site, que, desde que foi fundado, o Iter firmou ao menos 55 contratos com órgãos públicos de 14 unidades federativas. Somados, os contratos envolvem valores da ordem de R$ 10,8 milhões.

De acordo com a apuração do jornalista Plínio Teodoro, da Fórum, 54 desses contratos foram formalizados por meio de contratação direta, sem a realização de licitação prévia. A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com o Instituto Iter e aguarda uma resposta.