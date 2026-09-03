Câmara aprova texto-base da MP que acaba com taxa das blusinhas

Medida Provisória libera o Ministério da Fazenda a zerar o imposto de importação sobre remessas internacionais de até US$ 50

O Planalto correu contra o tempo para aprovar o texto e evitar que o imposto volte a vigorar em pleno período eleitoral (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (3), em votação simbólica, a Medida Provisória (MP) que libera o Ministério da Fazenda a zerar o imposto de importação sobre remessas internacionais de até US$ 50, apelidado de "taxa das blusinhas". Os deputados passaram na sequência para a análise dos destaques.

Previsto para ser votado na quarta-feira, (2) a análise do texto foi adiada para esta quinta-feira (3).

Houve demora do Senado para encaminhamento da pauta à Câmara

Integrantes do Palácio do Planalto ouvidos sob reserva pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) disseram que a demora do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para encaminhar a MP à análise dos deputados se deu por um pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), por divergência em outra medida provisória, que trata de ações voltadas a mototaxistas.

Motta e Alcolumbre se reuniram no início da tarde desta quinta-feira. A situação, monitorada pelo governo como preocupante até o fim da manhã desta quinta, foi resolvida após a conversa entre os dois presidentes das Casas legislativas.

A MP é válida até terça-feira (8). Por isso, o Planalto correu contra o tempo para aprovar o texto e evitar que o imposto volte a vigorar em pleno período eleitoral.