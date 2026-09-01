Deputada aforma que serão debatidos assuntos como a compensação para as empresas e a exclusividade dos Correios nas entregas das compras internacionais

Segundo Leila, haverá uma "última reunião" às 14h com os presidentes do Congresso Nacional (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Relatora da "MP das Blusinhas" Leila Barros diz que haverá mudança em texto, apesar de estrutura mantida

A senadora Leila Barros (PDT-DF), relatora da "MP das Blusinhas" afirmou que a estrutura do texto será mantida, mas haverá alterações, e disse que os parlamentares e o governo vão discutir na tarde desta terça-feira (1º) de setembro, assuntos como a compensação para as empresas e a exclusividade dos Correios nas entregas das compras internacionais que receberem a isenção de impostos.

As declarações ocorreram a jornalistas após a sessão em que a votação da MP seria realizada ter sido suspensa durante a manhã.

Segundo Leila, haverá uma "última reunião" às 14 horas com os presidentes do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), e com representantes do governo.

A senadora disse que a leitura do seu parecer está prevista para as 15 horas.

Questionada sobre os pontos que impedem a votação da MP, Leila disse que não entrará em detalhes sobre a falta de consenso. Em relação à compensação para empresas, a senadora disse que "é mais um debate que será feito dentro da conversa hoje à tarde".

Sobre os Correios, respondeu: "Não é questão de boa vontade. A gente tem que ser pragmático."

Ela continuou: "Não é que eu veja com bons olhos ou não. A gente estava ali avaliando o cenário e vendo o que de fato dá para avançar neste momento."

Segundo a parlamentar, esse tema também deve ser debatido nesta tarde.