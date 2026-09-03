Novo pede a André Mendonça prisão preventiva de Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues (José Cruz/Agência Brasil)

O Partido Novo protocolou nesta quinta-feira (3), no Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido de prisão preventiva contra o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A solicitação foi encaminhada ao ministro André Mendonça e ocorre no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master. Na quarta-feira (2), a legenda já havia apresentado ao STF um pedido de afastamento cautelar de Rodrigues do comando da corporação.

Na petição, o partido cita informações reunidas pela própria Polícia Federal a partir da análise do celular de Daniel Bueno Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o documento apresentado pelo Novo, mensagens trocadas pelo empresário fazem referência à necessidade de obter uma suposta "proteção de Andrei e de Paulo". A legenda afirma que as menções seriam direcionadas a Andrei Rodrigues e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Para o Novo, o conteúdo das mensagens justifica a adoção de medidas cautelares para garantir que as investigações sejam conduzidas sem possíveis interferências. "Esses elementos exigem a criação de condições fático-institucionais necessárias para que os fatos possam ser investigados sem interferências, constrangimentos hierárquicos ou riscos relacionados ao acesso privilegiado a informações, pessoas, sistemas e decisões administrativas da própria Polícia Federal", afirma o partido na petição.

A legenda sustenta ainda que novos elementos teriam surgido desde a apresentação do primeiro pedido ao STF. O Novo afirma haver indícios de uma suposta proximidade entre Vorcaro, integrantes do Supremo Tribunal Federal e integrantes da cúpula da Polícia Federal. Segundo o partido, essas informações poderiam apontar para "potenciais práticas de crime" envolvendo Rodrigues.

O pedido também menciona informações atribuídas às tratativas de uma possível colaboração premiada de Daniel Vorcaro. De acordo com a petição, o empresário teria indicado Andrei Rodrigues entre as autoridades que poderiam ser mencionadas em seu eventual acordo de colaboração. O documento afirma ainda que Vorcaro teria relatado suposto custeio de viagens e outras despesas relacionadas ao diretor-geral da PF. As alegações, contudo, fazem parte do conteúdo apresentado pelo partido e deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Na petição, o Novo cita o artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal para sustentar o pedido de afastamento cautelar de Rodrigues. A legenda também solicita que sejam adotadas medidas que permitam o avanço das investigações sem eventual influência de integrantes da estrutura da Polícia Federal.