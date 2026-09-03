PGR fecha delação premiada com empresário envolvido no fundo americano do filme Dark Horse

A companhia de Antonio Carlos Freixo Júnior seria utilizada para realizar repasses do banqueiro Daniel Vorcaro

O ator norte-americano Jim Caviezel interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro no filme 'Dark Horse' (Divulgação)

Após as repercussões do caso Master, a Procuradoria-Geral da República (PGR) negociou uma delação premiada com Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”, dono da Entre Investimentos e Participações. As informações são da CNN.

De acordo com a PGR, a companhia seria utilizada para realizar repasses do banqueiro Daniel Vorcaro destinados à produção do longa “Dark Horse”.

Os valores eram pagos ao fundo americano “Havengate Development Fund”, com sede no Texas, que administrava o dinheiro para a cinebiografia sobre Jair Bolsonaro e realizava o envio do montante para a produtora do filme, a “Go Up Entertainment”.

O “Havengate Development Fund” teria como um de seus administradores o advogado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, Paulo Calixto.

Delação

A negociação com Freixo é a primeira envolvendo diretamente o “Dark Horse" e a segunda com ligação ao banco, que foi fechada com João Carlos Mansur, dono da gestora Reag.

A procuradoria pretende enviar uma nova proposta de colaboração para o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF) e do inquérito sobre o financiamento do filme, o ministro André Mendonça.