Flávio Bolsonaro repete que perícia não encontrou irregularidade em financiamento de Dark Horse

Em entrevista à TV Record, Flávio Bolsonaro voltou a dizer que não há irregularidade no patrocínio de R$ 61 milhões para o filme "Dark Horse" feito pelo banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master

Flávio Bolsonaro (PL), senador e candidato à presidência da República (Lula Marques/Agência Brasil)

O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro voltou a dizer que não há irregularidade no patrocínio de R$ 61 milhões para o filme "Dark Horse" feito pelo banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A declaração foi feita em entrevista à TV Record, que foi ao ar neste domingo, 30.

"Absolutamente nada de errado", disse sobre o caso. "É muito diferente do que fez o atual governo. Aí, sim, o Lula deve explicações, porque a gente não sabe até hoje se ele é o patrocinador, se ele é o conselheiro, se ele é um sócio do Banco Master. O próprio Lula, o próprio presidente da República fez uma reunião prometendo para os representantes do Banco Master que podiam esperar um pouquinho, porque o presidente do Banco Central ia ser trocado, então o governo teria uma forma de ajudá-lo (Vorcaro) a resolver os seus problemas no Banco Master" disse.

"Quanto mais o tempo passa, mais todos veem que com relação ao filme do Bolsonaro, não tem nada de errado. Com relação à sua relação com o governo Lula, com o Jacques Wagner, com o Rui Costa, com o Guido Mantega, com o Lewandowski, toda aquela galera que cerca ali o núcleo duro do Lula, incluindo o seu filho, todos ali têm muito a explicar", disse.

Ele afirmou que, "de forma definitiva, não tem absolutamente nada de errado em um filho buscar um financiamento, um patrocínio para uma empresa privada sem nada de dinheiro público não fui buscar Lei Rouanet". O senador também disse que "a produtora fez a prestação de contas, inclusive para a Justiça, que não viu nada de errado. A perícia foi feita e constatou que não tem nada de dinheiro público e nada de ilegal", disse à emissora.

Na sabatina promovida pela TV Globo com Flávio, que foi ao ar nesta sexta-feira, 28, o senador também foi questionado sobre o tema. Para os jornalistas César Tralli e Renata Vasconcelos, o candidato do PL disse que o assunto é um "livro fechado".

"É um livro que está fechado, ressignificado e na prateleira para quem quiser abrir e ter acesso na hora que quiserem", declarou, durante sabatina promovida pela TV Globo.

'Comigo Brasil fará parte do Escudo das Américas'

Na entrevista da TV Record Flávio Bolsonaro, afirmou ainda que em seu eventual governo, "o Brasil fará parte de uma coisa chamada que é o Escudo das Américas, onde países da América Latina, da América Central e também da América do Norte se unem para combater o narcotráfico". O senador também voltou a dizer que, caso seja eleito, vai declarar o Comando Vermelho, PCC e milícias como organizações criminosas.

Ao ser questionado sobre uma afirmação em 2025, em que sugeriu que os Estados Unidos atacassem embarcações na baía de Guanabara dentro do território brasileiro, ele negou que seria um convite para uma ação militar estrangeira em solo nacional. "Quem tem que resolver nossos problemas somos nós", disse.

Flávio também defendeu a inclusão de empreendedorismo e educação financeira na educação básica. "Temos que melhorar a qualidade do investimento da educação. Hoje, infelizmente, eu também tenho filhas pequenas. Eu não quero que as minhas filhas de 14 e 12 anos de idade vão para o colégio e sejam ensinadas para uma ideologia de esquerda, ou para baixarias, como a gente vê comumente acontecer em algumas escolas públicas do Brasil", disse.