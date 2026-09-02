Lula se encontra com Gilmar em meio à crise envolvendo Moraes

Segundo relatos de interlocutores, o petista demonstrou preocupação com o impacto do episódio sobre a imagem institucional do Supremo

A conversa ocorreu fora da agenda oficial divulgada pela Presidência da República (Nelson Jr./SCO/STF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Palácio do Planalto, na tarde de terça-feira (1º), em meio à crise provocada pelas revelações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Correio.

Segundo relatos de interlocutores, Lula demonstrou preocupação com o impacto do episódio sobre a imagem institucional do Supremo. Na avaliação do petista, é preciso evitar que o caso amplie o desgaste da Corte diante das revelações que vieram a público nos últimos dias.

A conversa entre Lula e Gilmar ocorreu fora da agenda oficial divulgada pela Presidência da República.

Mensagens que tiveram o sigilo retirado nessa terça-feira (1º) por determinação do ministro André Mendonça mostram que Vorcaro mantinha contato com Moraes durante o período mais crítico enfrentado pelo Banco Master, no fim do ano passado. Os diálogos indicam que o banqueiro recebeu orientações do magistrado naquele período.

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