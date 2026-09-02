Quaest: Cury tem 24% entre eleitores independentes, à frente de Lula (21%) e Flávio (9%)

Augusto Cury é o segundo preferido entre os eleitores da direita que se dizem não bolsonarista (6%), atrás do que afirmam votar em Flávio (72%)

Augusto Cury (Reprodução/Redes sociais)

O agora terceiro colocado nas intenções de voto no primeiro turno da disputa presidencial, Augusto Cury (Avante), lidera a preferência dos eleitores considerados independentes, conforme pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2). Segundo o levantamento, o escritor tem 24% das intenções de voto entre eleitores independentes, à frente de Lula (21%), Flávio Bolsonaro (9%) e Renan Santos (4%).

A pesquisa também constatou que, entre os eleitores independentes, 65% disseram ainda não conhecer Cury. Outros 18% dizem que conhecem e poderiam votar nele, enquanto 17% afirmam que conhecem o escritor, mas não votariam nele.

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, ouviu 2.004 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1.º de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07065/2026.

Entre os eleitores que se dizem da direita não bolsonarista, Augusto Cury é preferido por 6%, atrás somente daqueles desse grupo que dizem que irão votar em Flávio Bolsonaro (72%). Já entre os bolsonaristas, a preferência de 91% dos entrevistados é pelo voto em Flávio Bolsonaro, contra 2% que dizem que irão votar em Lula e 1%, em Cury. Entre os lulistas, o atual presidente tem 93% das intenções de voto, enquanto Cury tem 1%. Já na esquerda não lulista, 78% dizem que irão votar em Lula e 6%, em Cury.

Ainda conforme o levantamento, 48% dos que disseram que irão votar em Cury avaliam que ainda podem mudar essa decisão, contra 52% que vê o voto no escritor como definitivo.

