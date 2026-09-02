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Política
Eleições 2026

Quaest: violência é a maior preocupação para 31% dos eleitores

Economia aparece em segundo lugar na preocupação dos entrevistados pela pesquisa, com 16%, seguida de saúde e corrupção, com 14% cada

Estadão Conteúdo

Publicado: 02/09/2026 às 11:50

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Violência urbana/ Rafael Vieira/DP

Violência urbana ( Rafael Vieira/DP)

A violência permanece como a principal preocupação dos brasileiros, citada por 31% dos entrevistados, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2). Este é o primeiro levantamento do instituto realizado após o início oficial da campanha eleitoral, em 16 de agosto.

A economia aparece em segundo lugar, mencionada por 16% dos eleitores. Saúde e corrupção são apontadas por 14% cada, seguidas por problemas sociais, com 13%, e educação, com 7%.

Na rodada anterior, a violência era considerada o principal problema do país por 33% dos entrevistados. A economia tinha 15% a saúde e a corrupção registravam 14% cada, os problemas sociais somavam 12% e a educação aparecia com 7%.

Na comparação entre os levantamentos, a preocupação com a violência recuou dois pontos porcentuais. Economia e problemas sociais oscilaram 1 ponto para cima, enquanto saúde, corrupção e educação permaneceram estáveis.

A pesquisa Quaest, contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, ouviu 2.004 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07065/2026.

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eleições , quaest , violência
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