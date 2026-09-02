Quaest: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 41%, em cenário de 2º turno

Presidente e senador estão tecnicamente empatados; levantamento testa pela primeira vez confronto entre Lula e Augusto Cury

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados (Fotos: Ricardo Stuckert e Charles Vieira)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2).

No confronto direto entre os dois, Lula registra 42% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 41%. A diferença de apenas um ponto percentual está dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos para mais ou para menos.

Na comparação com a rodada anterior da Quaest, divulgada em 14 de agosto, o presidente oscilou um ponto para baixo, de 43% para 42%. Flávio, por sua vez, passou de 40% para 41%. As duas movimentações ocorreram dentro da margem de erro.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam que não vão votar representam 13% nesse cenário. Outros 4% se dizem indecisos.

A Quaest simulou cinco possíveis confrontos de segundo turno. Além de Flávio Bolsonaro, foram testados contra Lula os candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).

Pela primeira vez, o instituto incluiu Cury em uma simulação de segundo turno. O escritor ganhou espaço na corrida presidencial nas últimas semanas e aparece em terceiro lugar no primeiro turno da nova rodada da pesquisa.

Lula vence demais adversários

Apesar do empate técnico com Flávio Bolsonaro, Lula aparece numericamente à frente dos outros quatro adversários testados pela Quaest em um eventual segundo turno.

Contra Renan Santos, o presidente tem 43%, ante 36% do candidato do Missão. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 17%, enquanto 4% estão indecisos.

A maior vantagem de Lula aparece no confronto com Romeu Zema. O petista registra 44%, contra 33% do candidato do Novo — uma distância de 11 pontos percentuais. Nesse cenário, 19% votariam em branco, anulariam ou não compareceriam, e 4% estão indecisos.

Em uma disputa contra Ronaldo Caiado, Lula aparece com 42% e o candidato do PSD, com 37%. Outros 17% afirmam que votariam em branco, nulo ou não iriam votar, e 4% estão indecisos.

Já no inédito confronto com Augusto Cury, Lula tem 40% das intenções de voto, contra 34% do candidato do Avante. É o cenário com o maior percentual de eleitores que dizem votar em branco, nulo ou não comparecer: 21%. Os indecisos são 5%.

Confira os cenários de 2º turno:

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Indecisos: 4%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 43%

Renan Santos (Missão): 36%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Indecisos: 4%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 44%

Romeu Zema (Novo): 33%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Indecisos: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 42%

Ronaldo Caiado (PSD): 37%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Indecisos: 4%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 40%

Augusto Cury (Avante): 34%

Branco/nulo/não vai votar: 21%

Indecisos: 5%



Metodologia

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07065/2026.

