Quaest: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 41%, em cenário de 2º turno
Presidente e senador estão tecnicamente empatados; levantamento testa pela primeira vez confronto entre Lula e Augusto Cury
Publicado: 02/09/2026 às 10:47
Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados (Fotos: Ricardo Stuckert e Charles Vieira)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2).
No confronto direto entre os dois, Lula registra 42% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 41%. A diferença de apenas um ponto percentual está dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos para mais ou para menos.
Na comparação com a rodada anterior da Quaest, divulgada em 14 de agosto, o presidente oscilou um ponto para baixo, de 43% para 42%. Flávio, por sua vez, passou de 40% para 41%. As duas movimentações ocorreram dentro da margem de erro.
Brancos, nulos e eleitores que afirmam que não vão votar representam 13% nesse cenário. Outros 4% se dizem indecisos.
A Quaest simulou cinco possíveis confrontos de segundo turno. Além de Flávio Bolsonaro, foram testados contra Lula os candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).
Pela primeira vez, o instituto incluiu Cury em uma simulação de segundo turno. O escritor ganhou espaço na corrida presidencial nas últimas semanas e aparece em terceiro lugar no primeiro turno da nova rodada da pesquisa.
Lula vence demais adversários
Apesar do empate técnico com Flávio Bolsonaro, Lula aparece numericamente à frente dos outros quatro adversários testados pela Quaest em um eventual segundo turno.
Contra Renan Santos, o presidente tem 43%, ante 36% do candidato do Missão. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 17%, enquanto 4% estão indecisos.
A maior vantagem de Lula aparece no confronto com Romeu Zema. O petista registra 44%, contra 33% do candidato do Novo — uma distância de 11 pontos percentuais. Nesse cenário, 19% votariam em branco, anulariam ou não compareceriam, e 4% estão indecisos.
Em uma disputa contra Ronaldo Caiado, Lula aparece com 42% e o candidato do PSD, com 37%. Outros 17% afirmam que votariam em branco, nulo ou não iriam votar, e 4% estão indecisos.
Já no inédito confronto com Augusto Cury, Lula tem 40% das intenções de voto, contra 34% do candidato do Avante. É o cenário com o maior percentual de eleitores que dizem votar em branco, nulo ou não comparecer: 21%. Os indecisos são 5%.
Confira os cenários de 2º turno:
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula (PT): 42%
Flávio Bolsonaro (PL): 41%
Branco/nulo/não vai votar: 13%
Indecisos: 4%
Lula x Renan Santos
Lula (PT): 43%
Renan Santos (Missão): 36%
Branco/nulo/não vai votar: 17%
Indecisos: 4%
Lula x Romeu Zema
Lula (PT): 44%
Romeu Zema (Novo): 33%
Branco/nulo/não vai votar: 19%
Indecisos: 4%
Lula x Ronaldo Caiado
Lula (PT): 42%
Ronaldo Caiado (PSD): 37%
Branco/nulo/não vai votar: 17%
Indecisos: 4%
Lula x Augusto Cury
Lula (PT): 40%
Augusto Cury (Avante): 34%
Branco/nulo/não vai votar: 21%
Indecisos: 5%
Metodologia
A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro.
A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07065/2026.