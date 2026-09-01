Romeu Zema chama Moraes de "projetinho de ditador" e pede cadeia para ministro do STF

Declaração de Zema, que é candidato à Presidência, ocorreu após revelação que Moraes editou contrato do escritório da esposa dele com Vorcaro

Romeu Zema (Gabriel Pinheiro/CNI/Estado de Minas)

O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, comentou nesta terça-feira (1º) a revelação feita pelo Estadão de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi responsável por editar a última versão do contrato de R$ 131 milhões em serviços advocatícios firmado entre o escritório da sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Em uma publicação em seu perfil no X, Zema afirmou: "Esse projetinho de ditador nunca me enganou. A PF acaba de demonstrar que o Ministro Alexandre de Moraes editou o contrato do escritório da esposa com o Master, às 23h04, no mesmo sistema que ele usa pra despachar processo. E tem mais: Moraes teria pedido proteção pro Vorcaro diretamente ao PGR e ao diretor da PF".

O presidenciável mencionou que ainda como governador de Minas protocolou, em março deste ano, um pedido de impeachment contra Moraes e finalizou: "Impeachment é pouco. Ele merece é cadeia. Chega de intocável enriquecendo às custas do povo. Prisão pra ele e que devolva todo o dinheiro".

