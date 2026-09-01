Confira a agenda dos candidatos à presidência da República nesta terça-feira (1º)

Lula e Flávio não têm agenda pública de campanha nesta terça (1º) (Fotos: Sergio Lima e Evaristo SA/AFP)

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta terça-feira (1º) inclui visitas a instituições e eventos, entrevistas à imprensa e encontros com representantes da sociedade.

Também estão previstas caminhadas e panfletagens pelas ruas, além de atividades voltadas a temas como educação e saúde.

Wilson Grassi (Democrata)

Em Brasília, concede entrevista ao Poder 360, e às 18h, ao Metrópoles.

Augusto Cury (Avante)

Participa de café da manhã no Centro das Indústrias em Cachoeirinha (RS) e de visita à 46ª edição da Expointer, em Esteio (RS). À noite, participa da inauguração da primeira Casa Cury em Belo Horizonte (MG).

Edmilson Costa (PCB)

Faz caminhada pelo centro de São Paulo, iniciando no Teatro Municipal.

Hertz Dias (PSTU)

Em Santa Cruz do Sul (RS), participa de entrevista coletiva e almoço com militantes e convidados no Sindicato dos Comerciários. À tarde, faz caminhada pelo centro da cidade e panfletagens.

Romeu Zema (Novo)

Conversa com pais e representantes de Joinville (SC) para falar sobre educação em uma das escolas referência no Ideb em Santa Catarina.

Ronaldo Caiado (PSD)

Visita à Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, com coletiva de imprensa ao final.

Rui Costa Pimenta (PCO)

Viaja para Brasília, onde participa, às 12h, de panfletagem em frente ao restaurante universitário da Universidade de Brasília (UnB), com militantes e apoiadores. Às 16h30, concede entrevista ao Metrópoles e, às 19h, retorna para São Paulo.

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Samara Martins (UP) não têm agenda pública de campanha nesta terça-feira (1º).

Os candidatos Renan Santos (Missão) e Clariana Barão (Democracia Cristã) não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.