"Ser a primeira mulher governadora não é algo simples", diz Raquel ao comentar sobre ataques

Na ocasião, Lyra agradeceu a "solidariedade" que disse ter recebido após episódios em que foi vítima de ataques durante a campanha eleitoral

Raquel Lyra (PSD) (Maurício Ferry/DP Foto)

Em evento com empresários da construção civil e diretores da Caixa Econômica Federal no Recife, na manhã desta segunda-feira (31), na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), comentou sobre os ataques ocorridos no último final de semana e afirmou que ser a primeira mulher a governar Pernambuco impõe desafios.

"Ser a primeira mulher governadora de Pernambuco não é algo simples. Embora traga muita honra a mim e a Priscila, pela primeira vez na história do Brasil, duas mulheres liderando um governo mexe um pouco com a estrutura do que sempre foi. Só pelo fato de sermos mulheres já mexe. E pelo fato de atuarmos da forma que a gente atua também", declarou.

Na ocasião, Lyra agradeceu a "solidariedade" que disse ter recebido após episódios em que foi vítima de ataques durante a campanha eleitoral. "Quero agradecer o carinho e a solidariedade que eu tenho recebido, não só no episódio de ontem, mas em tantos outros dos quais fui vítima ao longo dessa caminhada", disse.

Passado e presente

Em outro momento, a candidata afirmou que chegou em 2022 ao Sinduscon-PE para ouvir o setor e que agora retorna para falar de entregas. Segundo ela, Pernambuco saiu de um patamar de 2% a 3% da receita corrente líquida em investimentos, cerca de R$ 1,3 bilhão a R$ 1,5 bilhão por ano durante oito anos, para um volume de R$ 26 bilhões em obras públicas nos quatro anos de sua gestão.

No setor habitacional, Raquel Lyra citou R$ 1 bilhão investido com recursos do Tesouro no programa Morar Bem Pernambuco, somado ao Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. De acordo com a governadora, a iniciativa gerou mais de 30 mil empregos na construção civil e beneficiou mais de 50 mil famílias com casa nova, reformas, escritura pública e regularização fundiária.

"Vocês trabalham com algo muito nobre, que é a possibilidade de realizar sonhos de maneira muito concreta, literalmente concreta", afirmou aos presentes. Também participaram do evento a vice-governadora, Priscila Krause (PSD), e o deputado federal e candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD).

Além disso, a governadora defendeu o modelo de gestão baseado em transparência e parceria com o setor produtivo. "O que vem pela frente é ainda melhor. Se Deus permitir e o povo permitir a nossa reeleição, a gente vai avançar ainda mais em infraestrutura [...] Nosso governo é um governo que entrega, baseado em transparência, em correção e respeito ao dinheiro público".