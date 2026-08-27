Gabinete de Joel da Harpa se posiciona após suposta 'rachadinha' vir à tona: "Ilações descabidas"

Deputado, candidato à reeleição, Joel da Harpa (Foto: Divulgação/Alepe)

Por meio de sua assessoria de imprensa, o deputado estadual Joel da Harpa (PP) se posicionou sobre a suposta "rachadinha" envolvendo servidores comissionados de seu gabinete. O caso foi revelado na última quarta-feira (26) por reportagem do Diario de Pernambuco, que obteve informações do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) que investiga se o deputado enriqueceu ilicitamente com dinheiro público.

Em maio deste ano, a Justiça de Pernambuco homologou um Acordo de Não Persecução Civil (ANPC) firmado entre o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e o deputado estadual e candidato à reeleição Joel da Harpa (PP), encerrando uma ação de improbidade administrativa relacionada a um suposto esquema de “rachadinha” em seu gabinete. Pelo acordo, o parlamentar deverá pagar R$ 200.504,59 em multa civil aos cofres do Estado de Pernambuco, considerado o ente público lesado.

O acordo estabelece o pagamento do valor em 60 parcelas mensais. O valor da primeira delas foi estipulado em R$ 5.766,83, enquanto as demais foram fixadas em R$ 3.300,64.

A decisão foi proferida pela juíza Milena Flores Ferraz Cintra, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em 20 de maio de 2026. O processo teve origem em uma ação apresentada pela 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, segundo a qual Joel da Harpa teria desviado remunerações de servidores de seu gabinete, entre fevereiro de 2015 e junho de 2017, para pagar dívidas de sua campanha.

"A Assessoria Jurídica da campanha de reeleição do Deputado Estadual Joel da Harpa vem a público, por meio desta nota, manifestar seu veemente repúdio aos recentes ataques, ilações descabidas e conteúdos de cunho sensacionalista veiculados com o nítido propósito de macular a honra e a ilibada reputação do parlamentar", diz o posicionamento enviado ao Diario.

De acordo com o MPPE, o esquema teria sido operado pela chefe de gabinete de Joel da Harpa A ela caberia a tarefa de reter parcial ou integralmente os salários de três servidores envolvidos. Segundo a investigação, os salários eram retidos de forma parcial ou quase integral sob a justificativa de custear dívidas de campanha eleitoral. A acusação enquadrou a conduta como enriquecimento ilícito, previsto no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa.

Segundo cálculos da Gerência Ministerial de Apoio Técnico (GMAT) do MPPE, a retenção dos salários dos três servidores teria causado um dano ao erário de aproximadamente R$ 394,4 mil. A sentença também registra que o ressarcimento dos danos materiais não foi novamente imposto na ação civil porque, segundo o processo, essa obrigação já está sendo cumprida na esfera criminal por meio de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). De acordo com a juíza, comprovantes anexados aos autos indicariam que o deputado vem pagando regularmente as parcelas previstas no acordo criminal.

Confira a nota na íntegra:

"A Assessoria Jurídica da campanha de reeleição do Deputado Estadual Joel da Harpa vem a público, por meio desta nota, manifestar seu veemente repúdio aos recentes ataques, ilações descabidas e conteúdos de cunho sensacionalista veiculados com o nítido propósito de macular a honra e a ilibada reputação do parlamentar.

Em razão do atual cenário de disputa eleitoral, setores da oposição, diante do desempenho favorável de Joel da Harpa nas pesquisas de intenção de voto, têm recorrido à disseminação de inverdades e a narrativas de caráter sensacionalista, numa tentativa de atingir sua imagem e sua reputação profissional perante a opinião pública

Joel da Harpa possui uma trajetória pública marcada pela transparência, trabalho e compromisso com a população, não havendo espaço para que disputas políticas distorçam sua história ou seus resultados.

O deputado permanece firme, sem sucumbir a mentiras ou a tentativas de descredibilização promovidas por seus adversários, mantendo o foco em seu trabalho e no compromisso assumido com o povo pernambucano.

O debate eleitoral deve ser pautado pela verdade, pelo respeito e pela apresentação de propostas, e não pela tentativa de macular a imagem de quem possui uma trajetória pública construída com trabalho e dedicação".