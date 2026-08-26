Servidor acusado de integrar suposto "gabinete do ódio" é exonerado do Governo de Pernambuco
Amisadai Andrade da Silva foi retirado do cargo de Superintendente de Operações da Arena de Pernambuco
Publicado: 26/08/2026 às 10:06
Amisadai Andrade da Silva foi exonerado do cargo em comissão de Superintendente de Operações da Arena de Pernambuco (Foto: Reprodução)
O Governo de Pernambuco exonerou, nesta quarta-feira (26), Amisadai Andrade da Silva do cargo em comissão de Superintendente de Operações da Arena de Pernambuco, da Secretaria de Turismo e Lazer. A exoneração foi feita um dia após o servidor ser citado em reportagem exibida em rede nacional pela TV Record, que apontou a existência de uma suposta estrutura de páginas e perfis nas redes sociais utilizada para ataques políticos contra o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB).
A exoneração consta na Portaria nº 5003, publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado. Amisadai é servidor da Caixa Econômica Federal cedido ao Governo de Pernambuco.
Segundo a reportagem da Record, ele teria relatado a existência de uma rede de perfis utilizada para produzir conteúdos contra João Campos. O servidor estava lotado na Secretaria de Turismo e Lazer, pasta responsável também pela gestão da Arena de Pernambuco, onde ocupava o cargo de Superintendente de Operações.
A reportagem exibida na terça-feira (25) apresentou Amisadai como um dos envolvidos na suposta estrutura de comunicação digital. De acordo com o conteúdo, a rede seria formada por páginas e perfis que atuariam de maneira coordenada para criticar João Campos e favorecer a imagem da governadora Raquel Lyra (PSD).
Na matéria da Record, Amisadai teria relatado como funcionaria a suposta estrutura de páginas e perfis. O conteúdo também levantou a suspeita de que os pagamentos relacionados à atuação dessas páginas seriam realizados por meio de contratos de publicidade firmados com o Governo de Pernambuco.
Entre os veículos citados está o Portal de Prefeitura. Segundo a reportagem, a página teria recebido mais de R$ 600 mil em publicidade e estaria entre os perfis utilizados na estratégia de comunicação contra João Campos.
A publicação também relacionou Amisadai ao Portal de Prefeitura. O servidor, no entanto, não integra atualmente o quadro societário da empresa. Em nota divulgada após a reportagem, o portal afirmou que ele deixou a sociedade em 2024 e que, desde então, não representa nem responde pela empresa.