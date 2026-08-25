Raquel rebate João Campos sobre reforma no HR: "Para qualquer prédio restaurado, precisa fazer a fachada"

Governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD) esteve em uma vistoria no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, e rebateu as críticas do adversário João Campos (PSB), sobre a obra na fachada da unidade

Governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD) esteve distribuindo panfletos na Avenida Agamenon Magalhães, no fim da tarde da terça (25), poucas horas após os comentários de João Campos (PSB) (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), rebateu as críticas feitas às obras de reforma no Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, feitas pelo candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), nesta terça (25).

A chefe do executivo estadual defendeu, durante uma entrega de panfletos na Agamenon Magalhães, a ordem de obras do projeto de reforma do HR, poucas horas após as afirmações de João Campos (PSB) ao Diario de Pernambuco, durante sabatina no início da tarde.

“Foi feita uma nova fachada e, para qualquer prédio que você vai restaurar, precisa fazer a fachada, porque é dela que vêm infiltrações, onde tem galhos, mato. No Hospital Barão de Lucena, por exemplo, estamos garantindo a restauração da fachada, para dar isolamento térmico, isolamento acústico, prevenir infiltrações de chuvas e garantir a instalação de ar-condicionados”, detalhou Raquel.

A governadora também destacou o ritmo de entregas do planejamento de restauração do HR, que é a maior emergência do Norte e Nordeste.

“A cada dois meses, entregamos uma etapa nova. Já foram entregues as alas laranja e vermelha; separamos a entrada de emergência dos ambulatórios. Criamos uma nova central de imagem, reformamos a fachada, estamos em reforma da cozinha, do refeitório, entregamos o 4° e 6º andar, e todos serão reformados, se Deus permitir, até meados do ano que vem”, adicionou.

Crítica

Durante a sabatina com o Diario, o candidato João Campos (PSB) questionou as obras de reforma no HR como ações de manutenção.

“Como se começa uma obra pela fachada? [...] Tem que começar de dentro para fora; se sobrar tempo e dinheiro, faz a fachada, mas o mais importante é reformar a enfermaria, o ambulatório, a UTI, o espaço de convivência dos pacientes”, indagou.

Campos afirmou, ainda, que a atual gestão do estado não tem realizado manutenção na saúde.

“Não estou dizendo que vai se resolver tudo que existe no mundo em quatro anos, mas a saúde piorou e não foi cuidado nem do que já tinha, nem construído algo novo”, acrescentou.