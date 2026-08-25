Ao Diario, João Campos diz que é vítima de "ataque criminoso com fake news" nas eleições

Candidato ao Governo de Pernambuco afirmou que mais de 80 ações judiciais relacionadas a ataques virtuais já foram movidas por sua equipe jurídica

João Campos (PSB) é candidato ao Governo de Pernambuco (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, durante sabatina no Diario de Pernambuco, nesta terça-feira (25), que vem sendo alvo de "ataque criminoso com fake news" nas redes sociais.

“Há mais de um ano e meio eu venho sofrendo ataques violentos, ataques mentirosos, desleais, de calúnia, difamação, na rede social. Desde que passou a eleição de prefeito, em 2024, onde eu fui reeleito com quase 80% dos votos, se criou uma estrutura de ataque de ódio a mim, minha família, minha esposa e a meus apoiadores políticos”, disse o socialista.

João apontou que "interesses políticos" estão por trás das ações. "Não é ao acaso. Tem estratégia, tem método, tem pessoas por trás, com certeza tem algum mecanismo de financiamento disso, tem interesses políticos para poder me atacar e me agredir. Isso tem crime envolvido."

O ex-prefeito do Recife disse ainda que mais de 80 ações judiciais relacionadas a ataques virtuais já foram movidas por sua equipe jurídica.

Denúncia ao TRE

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Durante a sabatina, o candidato também afirmou ter levado o caso à Justiça Eleitoral e disse que apresentou uma denúncia ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O socialista classificou a prática como semelhante a estratégias que, segundo ele, são utilizadas pela extrema-direita em outros países e afirmou que se trata de uma prática criminosa.

“Eu apresentei toda essa denúncia à Justiça Eleitoral para que ela seja apurada. E qualquer candidato que também se sinta no direito de fazer pode fazer denúncia, que seja apurado”, declarou.