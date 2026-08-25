João Campos nega que tentou barrar candidatura de Ivan Moraes: "Respeito todos os partidos"

Candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos afirmou que partidos devem definir seus próprios caminhos e destacou articulação para formar aliança em torno de Lula

João Campos (PSB) em sabatina no Diario de Pernambuco (Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) rebateu, durante sabatina do Diario de Pernambuco nesta terça-feira (25), a afirmação feita pelo candidato Ivan Moraes (PSOL) de que teria sofrido pressão do PSB para retirar sua candidatura ao governo estadual.

Ao responder sobre a relação com outras candidaturas e partidos, João afirmou que respeita "decisões das legendas" e citou sua atuação como presidente nacional do PSB na construção de alianças em torno da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República.

Sem citar diretamente Ivan Moraes, João afirmou que cada partido deve ter autonomia para definir suas candidaturas e estratégias eleitorais. O socialista também rejeitou a ideia de que a construção de alianças nacionais tenha ocorrido a partir da imposição de uma única candidatura e apresentou exemplos de acordos feitos entre diferentes legendas.

“Demonstrei respeito por todas as candidaturas, pelos partidos políticos. Eu sou presidente nacional de um partido. Conduzi o partido no Brasil inteiro para criar uma grande aliança em torno da candidatura de Lula e Alckmin, que é uma prioridade para o campo democrático brasileiro”, afirmou João.

A declaração foi feita após Ivan Moraes afirmar, na sabatina realizada pelo Diario na segunda-feira (24), que João teria tentado inviabilizar sua candidatura e ameaçado o PSOL. Ivan disse ainda que o partido não abriria mão de uma candidatura própria em Pernambuco. Ele foi oficializado como candidato no dia 16 de agosto.

Alianças em outros estados

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Ao defender sua atuação na articulação nacional, João citou negociações realizadas pelo PSB em diferentes estados. Ele diz que a construção da aliança em torno de Lula envolveu concessões e mudanças nas estratégias eleitorais de partidos que integraram o grupo.

“Nós tínhamos uma candidatura ao governo em São Paulo, candidatura de Márcio França. Depois, a candidatura de Márcio foi deslocada para apoiar Haddad, e ele topou ser vice e não ser candidato ao Senado para garantir uma vaga para Marina Silva, da Rede, no Senado."

João também mencionou a construção de alianças no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No primeiro caso, citou o apoio a Manuela D’Ávila [PSOL] ao Senado e Juliana Brizola [PDT] ao governo. Em Santa Catarina, afirmou que o PSB lançou Gelson Merisio para o governo em uma composição que, segundo ele, também buscava fortalecer o palanque de Lula.

Ao final da resposta, João frisou que as decisões sobre candidaturas devem ser tomadas pelas próprias legendas. “Como presidente do PSB e dentro dos colegiados do PSB, a gente decide sobre o PSB; o PT decide sobre o PT; o PDT, sobre o PDT; o PSOL, sobre o PSOL. E eu tenho profundo respeito pelas decisões partidárias e pelas candidaturas.”



