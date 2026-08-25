Lula deve evitar Pernambuco no início da campanha para reduzir atritos entre João e Raquel
Estratégia do presidente para a largada da eleição inclui não visitar estados onde mais de um candidato disputa seu apoio
Publicado: 25/08/2026 às 11:32
Publicação feita pelo presidente representa uma mudança no discurso de Lula, que estava focada na defesa da soberania e nos números da economia (RICARDO STUCKERT)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve evitar, na largada da campanha eleitoral, viagens a Pernambuco e a outros estados onde mais de um candidato disputa seu apoio. A estratégia tem como objetivo reduzir atritos entre aliados locais e preservar a unidade necessária para a campanha nacional pela reeleição.
A informação foi publicada nesta terça-feira (25) pelo jornal O Globo, que aponta Pernambuco, Paraíba e Maranhão como os estados em que o presidente enfrenta esse tipo de situação.
Segundo o jornal, a avaliação de integrantes do núcleo mais próximo de Lula é que o presidente precisa preservar uma margem ampla de votos no Nordeste, região considerada estratégica diante da possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro (PL) avançar em estados populosos como São Paulo.
Em 2022, Lula obteve 66% dos votos válidos no segundo turno em Pernambuco e na Paraíba e chegou a 71% no Maranhão.