Lula deve evitar Pernambuco no início da campanha para reduzir atritos entre João e Raquel

Estratégia do presidente para a largada da eleição inclui não visitar estados onde mais de um candidato disputa seu apoio

Publicação feita pelo presidente representa uma mudança no discurso de Lula, que estava focada na defesa da soberania e nos números da economia (RICARDO STUCKERT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve evitar, na largada da campanha eleitoral, viagens a Pernambuco e a outros estados onde mais de um candidato disputa seu apoio. A estratégia tem como objetivo reduzir atritos entre aliados locais e preservar a unidade necessária para a campanha nacional pela reeleição.

A informação foi publicada nesta terça-feira (25) pelo jornal O Globo, que aponta Pernambuco, Paraíba e Maranhão como os estados em que o presidente enfrenta esse tipo de situação.

Segundo o jornal, a avaliação de integrantes do núcleo mais próximo de Lula é que o presidente precisa preservar uma margem ampla de votos no Nordeste, região considerada estratégica diante da possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro (PL) avançar em estados populosos como São Paulo.

Em 2022, Lula obteve 66% dos votos válidos no segundo turno em Pernambuco e na Paraíba e chegou a 71% no Maranhão.