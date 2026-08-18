Caiado volta a negar apoio ao PT num eventual 2º turno: "sempre fui oposição ao Lula'"

Declaração ocorre dias após o vice da chapa, Gilberto Kassab, afirmar que os partidos do Centrão estão com o presidente Lula na disputa presidencial

Caiado disse que interpretar que a fala de Kassab significa apoio ao Lula é "é uma versão mentirosa do fato" (JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL)

O candidato do PSD à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, voltou a negar um eventual apoio ao PT no segundo turno dessas eleições. A fala foi feita durante a apresentação do Plano de Governo para a área da Saúde.

"Sempre fui oposição ao Lula", disse. Para o candidato, após anos de governo petista, o que mais cresceu no Brasil foi a corrupção. A declaração ocorreu dias após o presidente do PSD e vice na chapa de Caiado, Gilberto Kassab, afirmar que, na avaliação dele, os partidos do Centrão estão com o presidente Lula na disputa presidencial. Kassab também disse que considera "zero" a chance de o senador Flávio Bolsonaro (PL) vencer a eleição.

Para Caiado, interpretar que a fala do Kassab significa apoio ao Lula é "é uma versão mentirosa do fato". Ele finalizou a fala, ainda, dizendo: "Nós vamos derrotar a polarização e vamos pacificar o Brasil".