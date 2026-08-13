Caiado afirma que currículo de Flávio Bolsonaro é a "certidão de nascimento"
Provocação foi feita após a descoberta de um suposto "erro" no currículo do candidato do PL em seus perfis oficiais nas páginas do Senado e da Alerj que inflava a sua qualificação
Publicado: 13/08/2026 às 10:19
"Quem mente no currículo não tem compromisso com a verdade na hora de governar. Isso é um fato!", disse o candidato (Youtube/Reprodução)
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) voltou a criticar o adversário na corrida à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Nesta quarta-feira (12) disse que o currículo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é a certidão de nascimento, segundo a CNN.
A crítica faz referência a um suposto erro no currículo do senador Flávio Bolsonaro. Perfis oficiais do parlamentar nas páginas do Senado e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) afirmam que o parlamentar possui pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Procurada pelo g1, porém, a UFRJ informou não ter registros de que o senador tenha estudado na instituição. Depois, a campanha afirmou que o caso ocorreu por "erros ou equívocos, possivelmente extraídos de páginas como a Wikipedia".
Além da fala sobre a certidão de nascimento, Caiado também foi às redes sociais criticar o currículo.
"Quem mente no currículo não tem compromisso com a verdade na hora de governar. Isso é um fato!", disse o ex-governador.
Caiado também mirou Lula nesta quarta. O candidato do PSD afirmou que Flávio e o presidente são "covardes e amarelões" caso optem por não participar dos debates presidenciais no primeiro turno.
Nas últimas semanas, Ronaldo Caiado tem endurecido as críticas à família Bolsonaro. Chegou, inclusive, a comparar Eduardo ao Pateta.
- Dizer que quero entregar terras raras aos EUA é burrice e mau-caratismo, diz Caiado
- Caiado diz em sabatina que emendas parlamentares são 'desestruturação do presidencialismo'
- Caiado sobre Flávio: qualquer pessoa com dúvida em seu comportamento não deveria ser candidato
- "Vocês já me viram em rachadinha ou em mensalão?", pergunta Caiado em sabatina com candidatos