Assista à íntegra da entrevista de Victor Marques ao Diario de Pernambuco

Prefeito do Recife falou sobre os primeiros 130 dias de gestão, a requalificação da orla de Boa Viagem, os planos para o Centro e o cenário eleitoral de Pernambuco

Entrevista ao Diario de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), foi entrevistado pelo Diario de Pernambuco e falou sobre os principais desafios da gestão municipal, projetos em andamento na capital e o cenário político no estado para as eleições de 2026. A entrevista completa está disponível no canal do Diario no YouTube e pode ser conferida, na íntegra, abaixo.

Durante a conversa, Victor Marques fez um balanço dos primeiros 130 dias à frente da Prefeitura do Recife e afirmou que pretende manter o ritmo de entregas iniciado na gestão de João Campos (PSB). O prefeito também apontou a educação como uma das áreas que gostaria de deixar como marca de sua administração, destacando a construção de cinco complexos educacionais na cidade.

Entre os principais assuntos, Victor Marques também comentou a requalificação da orla de Boa Viagem, uma das obras que mais têm provocado críticas e transtornos para moradores e comerciantes. O prefeito reconheceu as dificuldades provocadas pela intervenção, mas afirmou ter segurança sobre a decisão tomada pela Prefeitura e projetou a conclusão da pavimentação até dezembro.

“O nosso sentimento é que até dezembro o pavimento estará concluído e teremos uma nova orla do Recife”, afirmou.

A relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi abordada. Entusiasta declarado do presidente, Victor Marques afirmou estar confiante na reeleição de Lula e destacou a importância da parceria entre Prefeitura do Recife e Governo Federal para a realização de investimentos na capital.

Por fim, o prefeito comentou sobre seu futuro político e a possibilidade de disputar a reeleição ou outro cargo. Victor Marques afirmou que, neste momento, prefere concentrar-se nos desafios da administração municipal e deixar as decisões eleitorais para o momento adequado.

Assista abaixo à entrevista completa de Victor Marques ao Diario de Pernambuco:

A entrevista também aborda outros temas da administração municipal, incluindo infraestrutura, educação, assistência social, requalificação urbana e os planos para o Recife nos próximos anos.