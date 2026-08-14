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Lula cobra celeridade no Caso Master e diz esperar Justiça sobre Vorcaro

Ao comentar a condução das investigações pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), Lula evitou fazer uma avaliação sobre os inquéritos

Fernanda Strickland - Correio Braziliense

Publicado: 14/08/2026 às 15:55

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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)/Ricardo Stuckert

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (14), que espera celeridade da Justiça no processo envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro. A declaração ocorreu durante entrevista a três comunicadoras dos podcasts Não Inviabilize e As Cunhãs, em que Lula também foi questionado sobre as investigações que envolvem seu filho, Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha.

Ao comentar a condução das investigações pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), Lula evitou fazer uma avaliação sobre os inquéritos. O presidente disse que um posicionamento poderia ser interpretado como um juízo de valor e afirmou não querer contribuir para o agravamento do conflito entre o Congresso e a Suprema Corte.

“É muito difícil para um presidente da República dar um parecer de como é que ele está vendo uma investigação”, afirmou.

Na sequência, Lula relatou que foi procurado pela primeira vez pelo Banco Central para tratar da situação do Banco Master. Segundo o presidente, sua orientação ao presidente da instituição foi para que a apuração seguisse o que determina a legislação, sem perseguições. “Eu não quero que você persiga ninguém. Eu quero que você faça o que a lei exige que você faça. Quem tiver errado, que pague o preço”, disse.

Lula afirmou que, após a atuação do Banco Central, o caso passou à esfera judicial e destacou que o Banco Master foi fechado e que Vorcaro está preso. O presidente ressaltou, porém, que o processo envolve muitas pessoas e cobrou rapidez na tramitação.“O que nós esperamos é que a Justiça saia da sua morosidade e entregue logo”, declarou.

A pergunta feita ao presidente também relacionou o caso Master ao senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mencionado pelas entrevistadoras em razão de ligações com Vorcaro, e observou que, na avaliação delas, o assunto teria perdido espaço no debate público enquanto as suspeitas envolvendo Lulinha continuam em evidência.

Lula, no entanto, afirmou que não pretende interferir ou emitir juízo sobre a condução das investigações. Segundo ele, o princípio deve ser o mesmo para aliados e adversários.

Ao falar sobre as apurações relacionadas a desvios de recursos de aposentados e pensionistas, o presidente afirmou que o próprio governo identificou e denunciou o esquema. Lula também disse que defendeu a abertura de uma CPI sobre o caso, mesmo avaliando que a oposição poderia utilizar politicamente a investigação.

Segundo o presidente, pessoas já foram presas, bens foram sequestrados e mais de R$ 4 bilhões teriam sido devolvidos a aposentados prejudicados. “Então nós estamos muito tranquilos”, afirmou.

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Lula diz acreditar em filho, mas defende investigação


Questionado diretamente sobre as investigações envolvendo Lulinha, Lula afirmou acreditar na versão apresentada pelo filho, que, segundo ele, nega ter cometido irregularidades. O presidente, porém, disse que não pretende pedir o encerramento ou o arquivamento de processos envolvendo o filho. “Eu acredito nele, mas eu já disse aos advogados: ninguém vai pedir o fechamento de processo do meu filho”, afirmou.

Lula disse que quer que o filho seja investigado e defendeu que, caso seja inocente, enfrente as acusações e prove sua versão. “Eu quero que ele seja investigado. Não tem problema nenhum. Eu só quero que ele faça como eu fiz”, declarou.

O presidente afirmou ainda que, caso o filho tenha cometido algum crime, deverá responder por seus atos. “Se meu filho tiver culpa, ele pagará”, disse. Ao justificar sua postura, Lula mencionou a própria trajetória e as acusações que enfrentou durante as investigações da Lava Jato. Ele afirmou que o filho conhece as dificuldades vividas pela família e que, por isso, sabe que não pode fazer nada errado.

A entrevista também levou Lula a recordar episódios de eleições anteriores em que, segundo ele, acusações contra seu filho ganharam destaque.

O presidente afirmou estar acostumado com esse tipo de situação e disse que sua defesa diante das acusações é baseada na “inocência”, no “caráter” e na “altivez”. Lula ainda recuperou uma declaração feita durante o período em que esteve preso, ao afirmar que não trocaria sua dignidade pela liberdade.


Confira a matéria no Correio Braziliense.

Caso Master , Lula , Vorcaro
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