Flávio Bolsonaro aparece filiado ao Missão e Campanha aciona TSE

Certidão histórica registra o candidato em situção regular, mas filiado à sigla de Renan Santos; o PL deve efetuar a correção até o dia 15 de agosto

PL precisa corrigir o erro a tempo de registrar sua candidatura até as 19 horas do sábado, 15 de agosto (Daniel Ramalho/AFP)

A campanha do candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o sistema da Justiça Eleitoral identificar o senador como filiado ao Missão, e não ao PL. Certidão histórica de filiação partidária emitida pela Corte mostra que a filiação do filho "Zero Um" do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Missão foi registrada em 12 de agosto de 2026 e aparece como regular no sistema da Justiça Eleitoral.

Na mesma certidão, Flávio aparece como filiado ao PL desde 8 de dezembro de 2021, mas com a situação de "desfiliado em 12/08/2026".

Ou seja, o registro no Missão ocorre na mesma data em que foi lançada a desfiliação do senador do PL.

Flávio precisa corrigir o erro a tempo de registrar sua candidatura junto ao TSE até as 19 horas do sábado, 15 de agosto.