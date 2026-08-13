Zema reage à suspensão de lives do Discord no Brasil por pressão de Janja: "Ditadura"

Primeira-dama defendeu a retirada da plataforma do ar após a morte de uma adolescente de 13 anos que teria sido induzida a cometer suicídio durante uma live na plataforma

Zema disse que ficou "devastado" com o caso, mas que "a solução não é proibir" (Gabriel Pinheiro / CNI / Estado de Minas)

Romeu Zema, candidato à Presidência pelo Novo, criticou a decisão da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) de suspender as transmissões ao vivo do Discord no Brasil. Parece que estamos vivendo em uma ditadura e não estamos sabendo. Não é assim que vamos melhorar as coisas, disse o ex-governador de Minas Gerais.

Zema também direcionou as críticas à primeira-dama Janja da Silva, que na semana passada defendeu a retirada imediata da plataforma do ar após a morte de uma adolescente de 13 anos que teria sido induzida a cometer suicídio durante uma live.

Apesar de dizer que ficou devastado com o caso, o candidato do Novo ao Palácio do Planalto afirmou que a solução não é proibir a atividade da plataforma. “Se Janja e Lula se preocupam mesmo com as crianças, por que não ajudá-las nas favelas, onde muitas estão sendo seduzidas pelo o crime organizado?”, indagou.