'A gente precisa retirar imediatamente do ar', diz Janja sobre o Discord

A fala da primeira-dama Janja ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto após o presidente Lula (PT) sancionar lei que amplia as punições para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes

Primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja (Claudio Kbene/PR)

Durante cerimônia no Palácio do Planalto na quinta-feira (6), na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que amplia as punições para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, a primeira-dama Janja da Silva defendeu a suspensão do Discord no Brasil e afirmou que a plataforma deveria ser retirada do ar "imediatamente".

"É um apelo que faço. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa encontrar instrumentos para isso acontecer", disse Janja durante o evento.

A declaração ocorreu na mesma semana em que uma operação policial prendeu jovens suspeitos de induzir uma adolescente de 13 anos a tirar a própria vida durante uma transmissão ao vivo na plataforma. O caso aconteceu em Naviraí (MS) e é investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Como funciona o Discord

O Discord reúne recursos presentes em diferentes redes sociais e plataformas de comunicação. Sua principal característica é a organização dos usuários em comunidades chamadas de "servidores".

Qualquer pessoa pode criar um servidor e dividi-lo em diferentes espaços, como canais de texto, salas de voz, áreas voltadas para jogos e transmissões ao vivo, que podem ser públicas ou restritas aos integrantes da comunidade.