Flávio Dino diz ser alvo de "agressões e injustiças" após operação contra fonte de jornalista

Juiz também lamentou, por conta do cargo, não poder debater aberta e publicamente de debates públicos "apaixnados" e que precisa "suportar calado distorções monumentais"

Ministro do STF Flávio Dino (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quinta-feira, (13) que é alvo de "agressões e injustiças" após a operação da Polícia Federal (PF) que mirou fonte de jornalista por suposta perseguição a ele.

Na última terça-feira (11), o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão contra um ex-secretário do governo do Maranhão apontado como fonte de informações de um jornalista que havia publicado reportagem sobre o uso de carros oficiais pela família de Dino.

A decisão foi criticada por entidades da imprensa, que sustentam que a decisão ameaça a liberdade de imprensa por quebrar o sigilo da fonte.

"Minha atual função de juiz impede-me de participar cotidianamente de apaixonados debates públicos. Isso inclui suportar calado agressões e injustiças, assistir a distorções monumentais quanto a fatos, acompanhar perplexo a exposição de interpretações absurdas", escreveu Dino em publicação nas redes sociais.

Ao se pronunciar sobre o tema, o ministro disse que poderia se "pronunciar abertamente, com mais frequência" se ocupasse outra função. "Agora isso pode até acontecer, mas muito excepcionalmente. Faz parte do ônus do meu ofício. E assumo tal ônus com gosto, em face da responsabilidade com que exerço a jurisdição", afirmou.

"De todo modo, a minha biografia e a minha atuação profissional, em 37 anos de serviço público, são a minha maior defesa", concluiu o ministro.

